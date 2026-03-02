スーパーフードとして注目されるアサイーを手軽に楽しめる新商品が登場。マンナンライフから「蒟蒻畑アサイーボウル」と「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」が2026年3月2日（月）より全国発売されます。濃厚なアサイーの風味をゼリーで再現し、満足感のある味わいに仕上げた新フレーバー。美容や健康を意識する方にもぴったりなスイーツです♪ アサイ