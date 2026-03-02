【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】富樫の「絶品ふんわりパス」（実際の様子）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のPG富樫勇樹が、流石のプレーでアリーナを沸かせた。Cジョシュ・ホーキンソンとのピックアンドロールから相手を引き裂き、ふわりと通した絶品パスにファンが歓喜している。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027