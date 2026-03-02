【ニューヨーク＝木瀬武】米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃を受け、原油価格が供給不安を背景に急騰した。株価は大きく下落し、市場に動揺が広がっている。１日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比で約１２％高の１バレル＝７５ドル台をつけた。米国とイスラエルがイランの核施設を攻撃した２０２５年６月以来、約９か月ぶりの高い水