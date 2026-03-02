◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、序盤に守備の乱れでオリックスにリードを許した。菊池が先発マウンドに上がった初回、2点を失いなお1死一、二塁で西野の放った三ゴロを処理した佐藤輝は併殺を狙って二塁に送球。ベースカバーに入った牧がベ