ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、国民の生活に欠かせないガソリンや電気・ガス、さらにあらゆるものの物価にも影響が出てくる可能性がある。フジテレビの智田裕一解説副委員長と見ていく。イランが米英の石油タンカー攻撃まず事実上の封鎖となっているホルムズ海峡について、イラン革命防衛隊は1日、アメリカとイギリスの石油タンカー3隻を攻撃したと主張した。BBCによると複数のタンカーが攻撃されて、けが人も複数確認され