女優の村山優香さんのFLASHデジタル写真集「村山優香目が合う、その瞬間」「村山優香いつまでも君のそばで」がリリースされました。【写真】笑顔がまぶしい村山優香さん「ウルトラマンデッカー」のヒロイン役で注目を集め、抜群のスレンダーボディを武器にグラビアでも存在感を放つ村山さん。「目が合う、その瞬間」では淡いレースのランジェリーで魅せる無防備な艶、花柄ビキニで際立つ曲線美、ふんわりニット越しに漂う甘い