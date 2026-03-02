カナダのモントリオールで2月26日から開催されている世界水泳連盟（WA）飛込ワールドカップ最終日の3月1日、中国代表は金メダル4個と銀メダル2個を獲得しました。女子シンクロナイズドダイビング3ｍ板飛び込みの決勝で陳芸文・陳佳ペアは329．94点で優勝しました。男子シンクロナイズドダイビング10ｍ高飛び込み決勝では、趙仁傑・楊志豪ペアが優勝しました。女子10ｍ高飛び込み決勝では、15歳の蒋林静は428．10点で1位、13歳の崔