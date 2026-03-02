俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月1日、自身のInstagramを更新。家族で釣りを楽しむプライベートショットを披露しました。【写真】杉浦太陽のプライベートショット「コアがめっちゃ上手に釣れました」杉浦さんは「天気が良かったのでピクニック気分で釣り」とつづり、3枚の写真を投稿。家族と釣りを楽しむ様子を披露しています。1枚目は、妻の辻希美さんと三男とのスリーショットです。三男は釣り竿を手にしています。2枚目は第