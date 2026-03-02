6速MT専用へと深化を遂げた、ホンダ独自の軽スポーツモデル「RS」ホンダは2025年11月21日に、軽乗用車「N-ONE」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、各グレードの装備充実や特別仕様車の設定が行われましたが、スポーティなモデル「RS」はどのように変化したのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「軽スポーツワゴン」です！（30枚以上）N-ONEは、2012年に誕生した軽トールワゴンです。ホンダ初の