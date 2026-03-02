初回に杉本や森の適時打などで3得点野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨んだ。初回は3者凡退で無得点に終わると、その裏に先発の菊池雄星投手がまさかの3失点。「オリックス強くないか……？」「普通に強い」とパ・リーグファンは戦々恐々としている。侍ジャパンはこの日からメジャーリーガーの出場が解禁となり、菊池を含めて