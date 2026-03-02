17LIVEが2026年3月1日付で、4名のイチナナライバーとプロライバー契約を締結したことを発表した。 （関連：【画像あり】“プロライバー”として活動を始めるイチナナライバー4名） 17LIVEでは、ライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設。これは、17LIVEにおける配信実績が一定の基準を満たし、厳正な審査を通過した者と