大谷翔平が更新したインスタグラムのコメント欄に中村悠平が登場野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が更新したインスタグラムのコメント欄で、思わぬ“悲劇”が発覚した。ヤクルトの中村悠平捕手が「僕のことフォローしてください」と切実に懇願。前回大会で世界一の歓喜を分かち合った元相棒のまさかの一言が、ファンの笑いを誘っている。大谷は1日、インスタグラムに侍ジャパンの決起集会の様子を投稿