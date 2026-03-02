神奈川・藤沢市にある新江ノ島水族館は、3月14日（土）〜5月17日（日）の期間、携帯型育成デジタルペット『たまごっち』とコラボレーションした「えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち！」を開催する。【写真】描き下ろしイラストを使用！コラボドリンク＆グッズの詳細■楽しい企画がたくさん今回開催される「えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち！」は、個性豊かなたまごっちたちと共に、えのすいに暮ら