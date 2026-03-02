仙台管区気象台発表 【画像】東北・全国の天気 東北太平洋側では、発達する低気圧の影響により、３日夜遅くから５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。また、４日から５日頃にかけて、北よりの風が雪を伴って強く、海上ではうねりを伴い、しける見込みです。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。 ［気象概況］３日は、低気圧が本州の南岸を東北東へ進み、４日から５日頃にかけて、発達しながら日本の東を北東へ進む