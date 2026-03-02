オーストラリア２部プレストン・ライオンズFCの須藤直輝が悪質なプレーの被害に遭った。現在23歳のMFは高校時代、昌平で10番を背負って全国の舞台で活躍。卒業後の2021年に鹿島アントラーズに加入し、ツエーゲン金沢や高知ユナイテッドSCでもプレーした。鹿島との契約期間満了に伴い、昨季限りで退団していたなか、今冬にプレストン・ライオンズFCに加入。そして現地３月１日に開催されたオーストラリア２部リーグ第３節・メ