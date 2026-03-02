廿日市市のゴルフ場が会員の合意を得ず閉鎖したことを受け、会員１００人が一方的な契約解除は不当だと訴える裁判が始まりました。 廿日市市にある吉和の森ゴルフ倶楽部は、経営不振を理由に土地をメガソーラーの関連会社に売却し閉鎖することを発表しました。 原告の会員１００人は経営状態の悪化は事実ではなく一方的な契約解除は無効だとして、裁判で会員権が継続していることの確認を求めました。 ゴルフ倶楽部