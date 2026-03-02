カキの大量死が問題となるなか、養殖業者が一年中、カキを味わえる新たなカキ小屋を宮島口にオープンさせました。■食べる子ども「汁が美味しい」Q「何個食べたい？」「100個！」100個も食べたくなるほど夢中にさせていたのは、今が旬の宮島のブランドかきです。3月1日、広電宮島口駅のすぐ隣に、バーベキュー形式の牡蠣小屋がオープンしました。うわさを聞きつけ、広島市内からやってきたという家