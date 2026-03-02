アメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を始めたことをうけ、原爆ドーム前で被爆者らが抗議の声を上げるなど県内でも波紋が広がっています。 県被団協 佐久間邦彦理事長「平和な方向に進んでいこうと広島から訴えるべき」 県被団協などの呼びかけで行われた抗議活動には、被爆者ら８０人以上が参加しました。参加者は「軍事攻撃今すぐやめよ」と書かれた横断幕を掲げながら即時停戦と、対話による平和的な解決を求めまし