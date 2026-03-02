地方自治法違反で書類送検された伊東市の田久保真紀前市長をめぐり、刑事告発した伊東市議会の議長は「真実を明らかにしてほしい」と改めて話しました。 【写真を見る】田久保真紀前伊東市長の書類送検 専門家は「地方自治法違反」のみの対応は異例との見解 その理由は？＝静岡・伊東市 市は前市長に有罪判決が出た場合、損害賠償訴訟を起こす方針です。 ＜伊東市 杉本憲也市長＞ 「もう一般の方になられておりますので、私と