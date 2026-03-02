市議「楽観的に言える状況ではない」積極投資への懸念 2026年度予算を審議する静岡市議会2月定例会は、3月2日から質問戦がスタートしました。 【写真を見る】「楽観的に言える状況ではない」大型事業への積極投資に「財政の懸念」 静岡市議会で質問戦スタート=静岡市 大型事業が相次ぐ中、計画が見直されている清水区の海洋文化施設について、市議からは「当初の構想が後退するのではないか」と懸念の声が上がりま