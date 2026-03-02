京都アニメーションの社長・八田英明さんが２月、亡くなっていたことがわかりました。京都アニメーションによりますと、社長の八田英明さんは１９８５年に会社を設立。「よってたかって作る」を合言葉にアニメ制作に携わってきました。「けいおん！」や「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」などヒットを次々と生み出し、その作品は世界をも魅了。国内有数のアニメ制作会社に成長させました。しかし、２０１９年には京都ア