奄美を除く県内のタクシーの初乗り運賃が、4月から70円上がり、770円になることが決まりました。九州運輸局は、県本土と種子島・屋久島のタクシー運賃の値上げを公示しました。4月から、普通車の1.3キロまでの初乗りの運賃が、現在の700円から770円となります。また、走行距離に応じた加算の運賃は、これまで地域によって異なっていましたが、一本化され、145メートルごとに50円加算されます。これまで県本