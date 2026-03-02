保護観察中に担当の保護司を殺害した男に無期懲役の判決です。判決によりますと、飯塚紘平被告（３６）はおととし、保護観察中に担当の保護司だった新庄博志さん（当時６０）をナイフと斧で襲い殺害するなどしました。これまでの裁判で飯塚被告は起訴内容を認めたうえで、「守護神様の声に支配されてやりました」などと述べ、被告に責任能力があるかどうかが争点となりました。３月２日の判決で大津地裁は、飯塚被告に発達