３月３日（火）ひなまつりの近畿地方は、本降りの雨が長く続くでしょう。空気はややヒンヤリ感じる所が多くなりそうです。日本の南岸を低気圧が進む見込みです。動きが比較的遅いため、長く影響を受けるでしょう。近畿地方は広く雨が降り続き、南部では激しく降る所もありそうです。夜には雨のやむ所もでてきますが、一日を通して傘の出番が続く見通しです。風もやや強く、沿岸部は横殴りの雨にお気を付けください。朝の最