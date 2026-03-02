去年12月に初めて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、発表時に防災対応を行なった住民は4割程度にとどまったことが政府の調査でわかりました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北日本の太平洋沖で基準以上の地震が起きた場合に普段よりも巨大地震が起きやすくなっているとして注意を呼びかける情報で、去年12月に初めて発表されました。これを受け、内閣府は今年1月から2月にかけて、防災対応の対象と