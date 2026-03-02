記者会見する新井風太ちゃんの両親＝2日午後、横浜市中区神奈川県の藤沢市民病院で2020年、緊急入院した新井風太ちゃん＝当時（2）＝が死亡したのは異変が放置される医療ミスがあったためだとし、両親が病院設置者の市に計約8800万円の損害賠償を求めた訴訟は、2日に和解が成立した。対応の遅れがあったなどとして謝罪し、病院側が和解金300万円を支払う内容。死亡との因果関係は認めなかった。訴状によると、風太ちゃんは20年