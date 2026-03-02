ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」は初日を終えた。地元のG1レース初出場の藤原碧生（25＝岡山）が初日8Rで6コースから豪快に捲り勝ち。3連単3万円超えで初陣を見事に飾った。「（地元G1初勝利は）うれしいですね。エンジンのおかげです。スタートしてから出て行く感じがあったし回ってからの足も良かったです」先輩の吉田拡から「エグいレースをするな」と声をかけられるほど素晴らしい内容だ