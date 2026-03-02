◇2026WBC強化試合 オリックス-侍ジャパン(2日、京セラドーム)侍ジャパン先発の菊池雄星投手が初回に3点を失いました。MLB組の出場が解禁となったこの試合、先発登板したのはエンゼルスの菊池投手。しかし初回、先頭の麦谷祐介選手にレフト前へはじき返されると、1アウトから太田椋選手にライトへヒットを打たれいきなりのピンチを迎えました。ここで4番・杉本裕太郎選手と5番・森友哉選手にも連打を浴び、2失点。続く打者はサード