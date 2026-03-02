【ロンドン＝横堀裕也、ベルリン＝工藤彩香】スターマー英首相は１日のビデオ声明で、イランによる中東各地への報復攻撃を阻止する防衛的措置として、米国の要請に応じ、米軍に英軍基地の使用を認めたと表明した。攻撃には参加しないと強調したが、イランの攻撃が激化する中、英国を含む欧州主要国は関与へと傾斜しつつある。スターマー氏は、攻撃に参加していない理由について、「中東地域と世界にとり、交渉による解決が最善