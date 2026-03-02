飛び交う掛け声に真剣な表情、皿の上にはカラーボール。千葉・木更津市の道の駅で1日に行われた、ちょっと変わった卵の詰め放題には、10メートル以上の行列ができました。1回300円で皿にのせたボールの数だけ地元産の卵がゲットできるというルールですが、欲張ればバランスを崩す油断禁物のイベントです。目標は「20個以上」と話した女の子の挑戦ですが、のせる先からぽろぽろ…。結果は、15個でした。現在、卵の平均価格は10個308