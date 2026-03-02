◇WBC強化試合 オリックス-日本(2日、京セラドーム)オリックス先発の寺西成騎選手が侍ジャパンの強力打線を2回無失点に抑えました。先発のマウンドに上がった寺西投手は、先頭の近藤健介選手から空振り三振を奪うと、続く2番・指名打者で出場の大谷翔平選手には全球ストレート勝負。最後は151キロの高めのボールで左飛に打ち取ります。さらに鈴木誠也選手相手にも遊飛で、初回を無失点で抑えました。2回にも4番の村上宗隆選手、吉