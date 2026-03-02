２０１８年平昌五輪２冠でミラノ・コルティナ五輪では現地で解説をつとめた高木菜那さんが、コーデショットを公開した。世界記録保持者の妹・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）の解説で注目を集めた高木菜那さんは２日、自身のインスタグラムを更新。「１月、２月に出演した番組で着用した衣装です」とつづり、ピンクのフリルブラウスにグレーのパンツをあわせたコーデやモノトーンコーデなど、多くの番組に出演した衣装ショッ