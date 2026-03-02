◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスが初回、侍ジャパンの先発・菊池雄星から３点を先制した。先頭の麦谷が左前に運ぶと、１死から太田の右前打で一、三塁を演出。杉本が先制の中前適時打を放った。なおも１死一、二塁では森友が右前適時打。同じく１死一、二塁で続く西野が放った三塁へのゴロが相手のエラーを誘い、その間に３点目が入った。森友にとって菊池は西武時代の４学年先輩で、