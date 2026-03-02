◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが初回から３点を失った。先発の菊池が杉本と森に適時打を浴びて２点を献上。さらに１死一、二塁では西野を三ゴロに打ち取り、三塁の佐藤輝は二塁へ転送したが二塁の牧が一塁へ悪送球。手痛い追加点を許した。侍ジャパンは壮行試合４試合で無失策と堅守を披露していたが、５試合目で守備が乱れた。２回には右翼・近藤にも失策が記録