◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が先発し、初回いきなり３失点を喫した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）前最後の調整登板となったが、オリックス打線に１イニング４安打を集中された。京セラドームでの登板は、西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。「いい緊張感で投げられるのは楽しみ」と前日１日に明かしていたが、マウンドでは