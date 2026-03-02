浜名湖ボートの「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」は２日、予選２日目が行われた。後藤正宗（４７＝静岡）は初日から１、１、２着と快走を続ける。「足はいい。特に行き足から伸びにかけてがいい」と力強い感触をつかんでいる。しかし、その一方で「ピット離れがなかなかつかない」と大きな悩みを抱えている。初日９Ｒは４号艇ながら５コース発進。２日目も３号艇の５Ｒもピット離れながらも遅れて回り込んで３コー