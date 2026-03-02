りそなグループB2鹿児島レブナイズは今月1日、ホームで岩手と戦い、劇的な逆転勝利にファンも沸きました。 レブナイズは前日に勝利して迎えた第2戦。中盤でリードを許すと、第3クォーターを終えて11点差を追いかける展開に。 それでもレブナイズは、リバウンドから攻撃につなげ、着実に点差を縮めていきます。 残り1分、ゲインズ・ジュニアのシュートで2点差とすると、残りおよそ20秒。見