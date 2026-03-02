リンクをコピーする

欧州株売り圧力広がる、中東有事を受けて 東京時間19:04現在 英ＦＴＳＥ100 10803.02（-107.53-0.99%） 独ＤＡＸ24859.41（-424.85-1.68%） 仏ＣＡＣ40 8441.23（-139.52-1.62%） スイスＳＭＩ 13794.74（-219.56-1.58%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:04現在 ダウ平均先物MAR 26月限48430.00（-570.00-1.16%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6811.0