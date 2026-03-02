秋田朝日放送 記録的な大雪で甚大な被害を受けた農業の早期復旧に向け、ＪＡ秋田中央会は２日、秋田県に緊急要請をしました。 秋田県庁に鈴木知事を訪ねたＪＡ秋田中央会の小松忠彦会長は、大雪被害を受けた農業の早期復旧や経営を継続するための設備補修などを支援するよう求めました。 秋田県のまとめによりますと、この冬の大雪による県内の農林水産関係の被害額は２月２４日時点でおよそ６億９千万円に上っています。