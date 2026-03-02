長野市と須坂市が共同で行う「長野須坂消防指令センター」が2日、長野市に開所しました。複数の消防の通信指令を一元化し、業務の効率化を図ります。長野市消防局内に開所したのは「長野須坂消防指令センター」です。センターは7市町村からの119番通報を受け、各消防署への出動指令を一元管理。長野市消防局と須坂市消防本部の協力態勢を強化して業務の効率化や災害時の迅速な対応を目指します。デモンストレ