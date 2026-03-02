◇強化試合オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）オリックス先発の寺西成騎（23）が立ち上がりで若武者らしいイキのいい投球を披露した。初回先頭の近藤を1―2と追い込むと、143キロのフォークで空振り三振に。2番大谷には150キロ超のストレートで押す力勝負。2―2からの6球目は通常の二段モーションではなく、クイックでタイミングを外した151キロで左飛に仕留めた。3番鈴木も速球で押した。1―0からの2球目