【第97話「紙の村2」】 3月2日 公開 第97話「紙の村2」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月2日、倉田三ノ路氏、日向夏氏、しのとうこ氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第97話「紙の村2」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。 第97話2では、やぶ医者の村を訪れた猫猫たちが郷里の家族たちから事情を聴く。それがすぐに解決できるほど簡単な