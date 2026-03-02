将棋の棋王戦・第3局が3月1日、新潟市内で行われました。棋王戦4連覇を目指す藤井聡太六冠。新潟で注文した勝負メシとは―将棋の8大タイトルのひとつ棋王戦。互いに1勝してむかえた5番勝負の第3局が3月1日、新潟市内のホテルで行われました。去年、この新潟で勝利し期王戦3連覇を果たした藤井聡太六冠に去年と同じく増田康宏八段が挑みます。藤井六冠の先手で対局が始まりました。注目の勝負めし……藤井六冠が注文したのは海