2月28日（現地時間27日）に開催されたオクラホマシティ・サンダー対デンバー・ナゲッツの優勝候補対決は、延長の末にサンダーが127-121で勝利した。しかし、この日のハイライトは終盤まで持つれこむ接戦でも、戦列復帰したシェイ・ギルジャス・アレクサンダーの36得点でもなく、第4クォーター序盤に起きた両軍の激突だった。 試合終了まで残り約8分、失点からのトランジションでフロン