2月27日から3月1日にかけて各地で「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選」が行われ、日本代表のみならず、Bリーガーたちがそれぞれの国を代表して熱い戦いを繰り広げた。 レバンガ北海道のジョーダン・ナタイは8得点6リバウンド2アシスト1スティール1ブロックでニュージーランド代表（同25位）の快勝に貢献。対戦したグアム代表（同79位）ではサイモン拓海（ベルテックス静岡