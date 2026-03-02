◆■韓国のDFを無効化した勝利の立役者 張り詰めた空気のまま、大一番の試合は第4クォーターの残り5分を切った。 3月1日、沖縄サントリーアリーナ。「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」を戦う男子日本代表（FIBAランキング22位）は、この瀬戸際で61－64と韓国代表（同56位）を追う立場にあった。 リードして前半を折り返しながら、終盤で