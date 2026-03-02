セルティックMF旗手怜央がチームを敗戦から救う劇的なゴールを奪取した。1日に開催されたスコットランド・プレミアリーグ第29節でセルティックは宿敵レンジャーズとの『オールドファーム』を迎えた。試合は前半26分までにレンジャーズに2点を許す苦しい展開になると、セルティックは後半開始から2枚替えを行い、ベンチスタートとなっていた旗手らをピッチへと送り込んだ。すると、後半11分、左サイドから旗手がPA内に送った