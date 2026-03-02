また期待の若手俳優が登場した。現在放送中のドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）で初のレギュラー出演を果たした二井景彪だ。主人公・朝比聖子（松下奈緒）の息子・栄大（山粼真斗）の同級生・藤木快斗として、高校生の“負”の感情を見事に体現している。 参考：細田佳央太、2026年は「“大きな賭け”になる」『町田くんの世界』から“変わらない”基盤 撮影中の裏話や役作りへの葛藤