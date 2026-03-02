おぁぁぁあああああ！？▶▶この作品を最初から読む母親が乳がんになり、中学生の頃から親の死を身近に感じながら過ごしてきたキクチさん。数年後に寛解の診断を受け元気に過ごしていた母ですが、ある日、がんの転移が判明して…。大好きなお母さんがなぜ…と悲しみに暮れるも、入院先で容体はあっという間に悪化。セカンドオピニオン先で余命わずかと知ったキクチさんと父は、後悔しないよう「最期は家族3人で過ごそう