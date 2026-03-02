アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に対し、被爆地・ヒロシマから抗議の声が上がっています。■県被団協・佐久間 理事長「私たちは怒りでいっぱいです。アメリカ・イスラエルのイランへの軍事攻撃を抗議します！」午後5時半、原爆ドーム前に集まった被爆者らが、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は、国際法に違反する行為として即時の攻撃中止を訴えました。■トランプ大統領「戦闘作戦は現在も全勢力で